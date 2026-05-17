Scienza scoperta una nuova proteina che risveglia le cellule dormienti

È stata individuata una nuova proteina di piccole dimensioni che, fino a ora, non era nota agli studi scientifici. Questa proteina svolge un ruolo chiave nel riattivare le cellule che si trovano in uno stato di dormienza, favorendo il ripristino della sintesi proteica quando vengono riassunti nutrienti fondamentali. La scoperta apre nuove prospettive per comprendere i meccanismi cellulari coinvolti nel risveglio delle cellule inattive e nel ritorno alle normali funzioni metaboliche.

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Una minuscola proteina finora sconosciuta aiuta le cellule a uscire dallo stato di dormienza e a riattivare la sintesi proteica quando tornano disponibili nutrienti essenziali. E’ quanto emerge da uno studio coordinato da Simone Mattei dell’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) e Ahmad Jomaa della University of Virginia, pubblicato sulla rivista Nature. La proteina, battezzata SNOR, e’ stata identificata nei lieviti grazie a nuove tecnologie di imaging cellulare ad altissima risoluzione e potrebbe contribuire a comprendere meglio i meccanismi con cui gli organismi sopravvivono a condizioni ambientali estreme. I ricercatori hanno studiato il comportamento delle c ellule di lievito S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CUORE SOTTO ATTACCO Scoperta La Proteina Killer Sullo stesso argomento Scoperta una molecola speculare che attacca solo le cellule canceroseMolti trattamenti anticancro attuali agiscono in modo rapido ma non selettivo, danneggiando anche le cellule sane e causando gravi effetti... Alzheimer, scoperte nuove cellule che bloccano l’accumulo della proteina tauL’accumulo della proteina tau nel cervello è uno dei segni distintivi della Malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa che colpisce... Una nuova specie di pesce peloso che sembra uscito da Sesame Street nuota tra i coralli della Grande barriera corallinaFino ad oggi era stato scambiato con un'altra specie a causa del suo aspetto. La scoperta sul Journal of Fish Biology ... wired.it La scienza scopre il 'sesto gusto', la pizza napoletana lo conosceva giàUno studio dell'Oregon State University scopre il sesto gusto amidaceo e ne conferma il legame con la tradizione della pizza napoletana. horecanews.it