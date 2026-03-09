Recentemente sono state identificate nuove cellule nel cervello che impediscono l’accumulo della proteina tau, un elemento chiave nella Malattia di Alzheimer. La scoperta riguarda la presenza di queste cellule in soggetti affetti dalla patologia e rappresenta un passo importante nello studio delle caratteristiche biologiche che la contraddistinguono. La ricerca si concentra sulle modalità con cui queste cellule interagiscono con la proteina tau.

L’accumulo della proteina tau nel cervello è uno dei segni distintivi della Malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone nel mondo. Quando questa proteina si aggrega in modo anomalo nei neuroni, può compromettere la comunicazione tra le cellule nervose e contribuire al progressivo deterioramento delle funzioni cognitive. La ricerca ha combinato diversi approcci scientifici: esperimenti sugli animali, analisi cellulari e studi sui tessuti cerebrali di pazienti umani. L’obiettivo era chiarire quali processi possano favorire o ostacolare la rimozione delle proteine tossiche dal cervello. I risultati indicano un ruolo centrale per i taniciti, cellule cerebrali specializzate che partecipano alla comunicazione tra il cervello e il resto dell’organismo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Alzheimer, scoperte nuove cellule che bloccano l’accumulo della proteina tau

