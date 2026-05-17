Schianto sulla via Pontina morti Simone Lauretti e Alessandro Buglione | avevano 37 e 30 anni

Un grave incidente si è verificato sulla via Pontina coinvolgendo un camion frigo e un'auto, provocando la morte di due uomini di 37 e 30 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma i due uomini sono deceduti sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle cause o alle circostanze che hanno portato allo scontro.

Terribile incidente lungo la Pontina, scontro fra camion frigo e un'auto, morti Simone Lauretti e Alessandro Buglione: avevano 37 e 30 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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