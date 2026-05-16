Questa mattina sulla SS148 Pontina si è verificato un incidente che ha coinvolto due uomini di 27 e 38 anni. Le vittime sono state identificate come Alessandro Buglione e Simone Lauretti. L’incidente è avvenuto all’alba e al momento si conoscono i dettagli relativi alle circostanze dell’incidente, ma non sono stati ancora comunicati i motivi. Gli agenti stanno svolgendo le indagini per chiarire cosa sia successo sulla strada in quel momento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si chiamavano Alessandro Buglione e Simone Lauretti le due vittime del tragico incidente avvenuto all’alba sulla SS148 Pontina. Alessandro, 28 anni, era originario di Doganella; Simone, 37 anni, era di Terracina. La ricostruzione dell’accaduto è stata riportata oggi dal quotidiano Latina Oggi. L’impatto si è verificato intorno alle 6:15, all’altezza del cavalcavia di viale Picasso. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, Alessandro Buglione era alla guida di un suv Peugeot 3008 diretto verso sud e stava andando al lavoro. L’ipotesi dell’aquaplaning. Nelle ore precedenti l’incidente aveva piovuto con intensità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Alessandro e Simone, 27 e 38 anni: sono loro le vittime del drammatico incidente si stamattina sulla Pontina

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