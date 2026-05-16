Simone Lauretti e Alessandro Buglione morti nell' incidente sulla Pontina alle porte di Latina

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6 sulla Pontina, nel tratto che attraversa la città di Latina. Le vittime sono identify come Simone Lauretti e Alessandro Buglione. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rimuovere le conseguenze dell’incidente, i feriti sono stati dichiarati morti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo.

Sono Simone Lauretti e Alessandro Buglione le due vittime dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di oggi, sabato 16 maggio, sulla Pontina, nel tratto che attraversa la città di Latina. Avevano rispettivamente 37 e 30 anni. Il primo era originario di Terracina e si trovava sul sedile del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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