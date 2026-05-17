Schianto sulla Statale 106 muore a 17 anni | il dolore di un’intera comunità per Bruno Morabito

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Statale 106. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava viaggiando in moto insieme a un coetaneo quando si è verificato lo scontro, vicino a una caserma dei carabinieri. L’amico che si trovava con lui è stato trasportato in condizioni molto gravi in ospedale. La comunità di questa zona si stringe intorno alla famiglia del ragazzo deceduto, mentre le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

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Il ragazzo viaggiava in moto con un coetaneo: l’impatto vicino alla caserma dei carabinieri, gravissimo l’amico. Ancora una tragedia sulla Statale 106, una delle arterie più pericolose del Sud Italia. Stavolta a perdere la vita è stato Bruno Morabito, ragazzo di appena 17 anni originario di Ferruzzano, morto nella serata di sabato dopo un violentissimo incidente avvenuto nei pressi di Bianco, nella Locride. Il giovane si trovava in sella a una moto insieme a un amico coetaneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’automobile lungo il tratto della statale in località Pardesca. L’impatto e la corsa disperata dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Schianto sulla Statale 106, muore a 17 anni: il dolore di un’intera comunità per Bruno Morabito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragedia sulla Statale 106, perde la vita lavvocato Ivan Nicoletti. Comunità sotto shock a… Sullo stesso argomento Schianto tra auto e microcar: muore a 17 anni. Ancora sangue sulla ColomboSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. Montevarchi, tragedia sulla Chiantigiana: Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello schianto scooter-autoChi era Giacomo Arrighetti e cosa è successo sulla Chiantigiana Una giovane vita spezzata in pochi secondi. Bruno si schianta in scooter e muore a 17 anniTragedia nella serata di sabato 16 maggio lungo la Statale 106, nei pressi di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, dove un incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di 17 anni. La vittima ... ilfattovesuviano.it BRUNO MORABITO Bianco, 17enne muore in un incidente in moto sulla Statale 106: grave un coetaneoBIANCO (REGGIO CALABRIA) – Tragedia nella serata di sabato lungo la strada statale 106, nei pressi di Bianco, nella Locride, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vi ... statoquotidiano.it