Schianto tra auto e microcar | muore a 17 anni Ancora sangue sulla Colombo

Un incidente stradale si è verificato nella notte su via Cristoforo Colombo, coinvolgendo un’auto e un microcar. A perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni, mentre altri due giovani sono rimasti feriti. La strada rimane segnata dal sangue e i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto.

Sabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. Una tragedia consumata lungo una delle arterie più trafficate della città, già teatro in passato di gravi sinistri. Un incidente, dall'esito mortale, registrato intorno alle 2 all'Eur, all'altezza del chilometro 12.600, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia, nei pressi della svolta per via Leonardo Umile. A scontrarsi una Toyota Yaris e una microcar Ligier, in un urto descritto come estremamente violento. A perdere la vita sul colpo è stato Giacomo, 17 anni, conducente della microcar. Inutili i soccorsi: per il giovane non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Schianto tra auto e microcar: muore a 17 anni. Ancora sangue sulla Colombo Articoli correlati Leggi anche: Roma, a 17 anni muore con la microcar: schianto fatale contro un'auto sulla Colombo. Il dramma nella notte Incidente nella notte sulla Colombo tra auto e microcar: morto un ragazzo di 17 anniTragedia nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma dove un ragazzo di diciassette anni è morto in uno scontro tra microcar e auto. Tutto quello che riguarda Schianto tra auto e microcar muore a 17... Temi più discussi: Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 40enne; Schianto tra auto sulla Postumia: tre feriti, uno in codice rosso; Incidente a Roma: scontro tra auto e furgone, morto 87enne; Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anni. Incidente sulla Colombo, schianto tra auto e microcar: muore a 17 anniSabato di sangue su via Cristoforo Colombo, dove nella notte un violento incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 17 anni. iltempo.it Schianto tra una moto e un taxi a Milano, morti due ventenniL'incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 4: i due sono morti sul colpo. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti ... avvenire.it #Caserta - Tragico schianto tra auto e autotreno sulla SS 372 Telesina: un 44enne perde la vita dopo un violento impatto. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. #Incidente #Telesina #Cronaca #SicurezzaStradale #Tragedia #NanoTV facebook Schianto auto-moto a Milano, morti due ventenni. Avevano 20 e 23 anni, una terza persona ferita #ANSA x.com