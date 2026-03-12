Montevarchi tragedia sulla Chiantigiana | Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello schianto scooter-auto

A Montevarchi, sulla strada Chiantigiana, si è verificato un incidente tra uno scooter e un'auto che ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni. Giacomo Arrighetti era il giovane coinvolto nello scontro e ha perso la vita sul colpo. L’incidente si è verificato in pochi secondi, lasciando senza parole chi lo conosceva. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Chi era Giacomo Arrighetti e cosa è successo sulla Chiantigiana. Una giovane vita spezzata in pochi secondi. Il Valdarno è sotto shock per la morte di Giacomo Arrighetti, ragazzo di 17 anni residente a Cavriglia, deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo via Chiantigiana, a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Il giovane viaggiava sul suo scooter quando si è verificato uno scontro frontale con un’Audi guidata da un uomo di 28 anni che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo. Per il ragazzo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Dove e quando è avvenuto il tragico incidente a Montevarchi. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Montevarchi, tragedia sulla Chiantigiana: Giacomo Arrighetti muore a 17 anni nello schianto scooter-auto Articoli correlati Dramma sulla Chiantigiana: muore un minore in sella a una moto nello schianto con un’autoMONTEECARCHI – Un pomeriggio drammatico ha sconvolto la comunità di Montevarchi, dove un tragico incidente stradale ha spezzato una giovanissima vita. Leggi anche: Schianto tra auto e scooter, così Giacomo è morto a 17 anni. Indagini per omicidio stradale Una selezione di notizie su Giacomo Arrighetti Montevarchi: terribile incidente, schianto mortale. Minorenne senza scampoMontevarchi si è svegliata dentro una di quelle notizie che lasciano addosso un peso difficile da mandare via. Un ragazzo minorenne è morto oggi, giovedì 12 marzo, in un incidente stradale avvenuto lu ... alphabetcity.it Giovanissimo muore nell’incidente in motorino: scontro con un’autoAccade a Montevarchi, sulla via Chiantigiana. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Ferito il 28enne che era alla guida della macchina. Intervengono ambulanze e elicottero Pegaso ... lanazione.it