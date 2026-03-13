Schianto devastante sulla Marecchiese | la moto prende fuoco dopo l' impatto morto il centauro

Un incidente grave si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla Marecchiese, nel tratto riminese della SP258. Una moto è rimasta coinvolta in uno scontro che ha provocato un incendio immediato, e il centauro a bordo è deceduto sul colpo. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e i soccorsi.

Rimini, 13 marzo 2026 – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Marecchiese, nel tratto riminese della SP258. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto in un impatto estremamente violento che ha provocato anche l'incendio del mezzo a due ruote. La dinamica: scontro tra una KTM e una Ford Focus a Vergiano. La tragedia è avvenuta all'altezza di Vergiano. Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava viaggiando in sella a una KTM in direzione Novafeltria quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con una Ford Focus che procedeva nella corsia opposta. L'urto è stato devastante e subito dopo la moto ha preso fuoco, venendo rapidamente avvolta dalle fiamme.