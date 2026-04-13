Schianto fatale Urta cordolo in moto | muore a 28 anni

Un incidente mortale si è verificato a Dalmine, in provincia di Bergamo, coinvolgendo un motociclista di 28 anni. Secondo quanto riferito, l'uomo ha perso il controllo della moto e ha urtato un cordolo, perdendo la vita sul colpo. La vittima era in servizio presso la Guardia di Finanza a Bergamo. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell'ordine.

DALMINE (Bergamo) Ancora sangue sulle strade della Bergamasca. La nuova vittima è un ventottenne, Walter La Rizza, basco verde della Guardia di Finanza in servizio a Bergamo. Originario di Palermo, il giovane si è spento all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, lungo la strada provinciale a Dalmine. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto una manciata di minuti dopo le 3 del mattino. La Rizza, che era in sella alla sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro la rotonda all’incrocio con via Vailetta, a pochi metri da un ristorante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto fatale. Urta cordolo in moto: muore a 28 anni Tragedia allo svincolo di Casagiove: schianto fatale tra moto e auto, muore centauroTragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, lungo la Variante Anas di Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San... La tragedia nella gara clandestina. Cristian e lo schianto fatale in moto. Gli imputati rischiano fino a 13 anniUna corsa clandestina di moto costata la vita al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata... Rimini incidente mortale sulla Marecchiese a Vergiano