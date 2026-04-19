Schianto all' incrocio ragazzi sbalzati dalla moto | tre feriti e traffico in tilt

Da anconatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente in corso Amendola, all’incrocio con via Rismondo, ad Ancona. Una moto con due ragazzi di 21 anni a bordo si è scontrata con un’auto condotta da una donna di 51 anni, originaria di Osimo. Nell’impatto, i giovani sono stati sbalzati dalla moto e sono rimasti feriti, mentre il traffico ha subito rallentamenti significativi nella zona.

ANCONA – Paura oggi pomeriggio in corso Amendola, all’incrocio con via Rismondo. Una moto con a bordo due ragazzi di 21 anni si è scontrata con un’auto guidata da una 51enne di Osimo. Mancava poco alle 17. Secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe tagliato il corso senza dare la precedenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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