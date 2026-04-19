Schianto all' incrocio ragazzi sbalzati dalla moto | tre feriti e traffico in tilt

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente in corso Amendola, all’incrocio con via Rismondo, ad Ancona. Una moto con due ragazzi di 21 anni a bordo si è scontrata con un’auto condotta da una donna di 51 anni, originaria di Osimo. Nell’impatto, i giovani sono stati sbalzati dalla moto e sono rimasti feriti, mentre il traffico ha subito rallentamenti significativi nella zona.

ANCONA – Paura oggi pomeriggio in corso Amendola, all’incrocio con via Rismondo. Una moto con a bordo due ragazzi di 21 anni si è scontrata con un’auto guidata da una 51enne di Osimo. Mancava poco alle 17. Secondo le prime ricostruzioni l’auto avrebbe tagliato il corso senza dare la precedenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani Notizie correlate Schianto all’alba e carambola all’ora di pranzo: cinque feriti, traffico in tilt a FanoFano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 febbraio 2026 – Mattinata e primo pomeriggio segnati da sirene e lamiere accartocciate in città. Schianto nella notte, feriti tre ragazzi giovanissimiCoinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni e due giovani donne di 20 e 22 anni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Schianto all'incrocio, un'auto si ribalta: due persone ferite; Schianto in autostrada nella notte: 7 persone coinvolte, tra cui due bambini - BresciaToday; Incidente nella notte tra auto e moto, giovane grave in ospedale; Schianto in moto a Concorezzo, gravi ragazzo e ragazza. Schianto e auto ribaltata alla rotonda di corso San Maurizio – VIDEOAttimi di grande apprensione nella serata di ieri a Biella, dove si è verificato un incidente con un'auto ribaltata dopo l'impatto ... laprovinciadibiella.it Schianto sulla Tuscolana, una madre e un ragazzo di 16 anni non ce l’hanno fattaTragedia nella zona di Vermicino, dove nella notte di venerdì si è verificato un drammatico incidente stradale ... msn.com Il bilancio dell’incidente in galleria si aggrava ulteriormente. La neonata, venuta alla luce in condizioni disperate dopo lo schianto, non ce l’ha fatta facebook Fuori strada con l'auto e schianto contro un albero sulla provinciale: grave un 60enne x.com