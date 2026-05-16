scherma undici azzurre in tabellone nel grand prix di shanghai

Nella seconda giornata del Grand Prix di Shanghai, ultimo della stagione di scherma, si sono svolte le qualificazioni femminili di fioretto. A conclusione delle prove, sono state annunciate le undici atlete italiane che accederanno al tabellone principale. La competizione prosegue con le fasi successive, mentre le schermitrici si preparano ad affrontare gli incontri principali in questa tappa asiatica. La giornata si è conclusa con la definizione delle qualificate per le eliminatorie decisive.

Seconda giornata nel Grand Prix di fioretto a Shanghai, l’ultimo della stagione. Oggi si sono disputate le qualificazioni femminili e sono undici le azzurre che saranno presenti nel tabellone principale. Già certe della presenza, per via della loro posizione nel ranking mondiale, erano Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi. Prestazione davvero eccellente da parte della squadra azzurra, visto che già dalla prima fase a gironi si erano qualificate anche Aurora Grandis, Greta Collini, Martina Sinigalia, Matilde Molinari e Carlotta Ferrari. Ha dovuto superare gli assalti preliminari, invece, Francesca Palumbo, che ha battuto l’ucraina Dariia Myroniuk con il punteggio di 15-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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