Scherma Martina Batini in trionfo a Shanghai Sul podio anche Anna Cristino

Martina Batini ha conquistato il podio a Shanghai in una competizione di scherma, dove si è piazzata al primo posto. A lei si è aggiunta anche Anna Cristino, che ha completato il podo con la sua presenza. La stagione delle fiorettiste italiane continua con risultati di rilievo a livello internazionale. La gara si è svolta nel rispetto delle regole ufficiali e ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da diversi paesi. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni sul podio.

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Prosegue la straordinaria stagione delle fiorettiste azzurre. Ennesimo appuntamento internazionale ed ennesima vittoria per l’Italia, che festeggia il trionfo di Martina Batini nel Grand Prix di Shanghai, la terza della carriera in questo circuito e la seconda stagionale dopo quella ottenuta a Torino. La toscana ha battuto nell’ultimo atto la giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 15-11. Non solo una ma ancora una volta sono due le azzurre sul podio. Infatti sul gradino più basso ci sale anche un’ottima Anna Cristino, che si è fermata solamente in semifinale contro Ueno per 13-11. Nell’altra semifinale, invece, Batini aveva superato la russa Marta Martyanova per 15-12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Martina Batini in trionfo a Shanghai. Sul podio anche Anna Cristino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina... Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il CairoFinale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina... Tris di medaglie per l'Italfioretto nell'ultima tappa di cdm in svolgimento a Shanghai: MARTINA BATINI, ANNA CRISTINO E TOMMASO MARTINI SONO IN SEMIFINALE x.com Scherma, Martina Batini in trionfo a Shanghai. Sul podio anche Anna CristinoProsegue la straordinaria stagione delle fiorettiste azzurre. Ennesimo appuntamento internazionale ed ennesima vittoria per l'Italia, che festeggia il ... oasport.it Europei di Scherma: bronzo per Martina Batini nel fioretto donneMartina Batini conquista la medaglia di bronzo nel fioretto femminile ai Campionati Europei Assoluti Genova 2025 iniziati oggi. L'azzurra ha perso in semifinale contro la forte britannica Carolina ... rainews.it