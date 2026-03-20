Bologna piange la scomparsa di Romano Danielli, considerato uno dei più importanti maestri burattinai. Dopo aver dedicato una vita alla sua arte, è deceduto all’età di 89 anni. La città si unisce nel ricordo di un’artista che ha portato avanti la tradizione dei burattini con passione e competenza. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati di teatro di figura.

Bologna, 20 marzo 2026 – La città di Bologna è in lutto. All’età di 89 anni è morto il grande maestro burattinaio Romano Danielli. Il sindaco Matteo Lepore ha voluto esprimere il suo cordoglio per Danielli che era stato insignito della Turrita d'Argento nel 2022. “Bologna ha perso il grande maestro burattinaio Romano Danielli, importantissimo esponente della cultura e della tradizione della nostra città – scrive in una nota il sindaco -. Per 70 anni ha portato la magia della sua arte ben oltre i confini di Bologna e con le sue eccezionali interpretazioni ha tenuto vivo l'amore per i burattini attraverso le generazioni. Nel 2022 gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Romano Danielli, grande maestro burattinaio: “La sua arte era magia, Bologna ti abbraccia e ti ringrazia”

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