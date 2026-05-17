Meloni abbraccia il cittadino eroe | Vita normale che fiventa un esempio

Da agi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio ha incontrato il cittadino che, ieri, ha tentato di fermare un giovane che aveva investito diversi passanti nel centro di una città del Nord. L’uomo, che si trovava all’uscita di un ospedale, ha raccontato di aver agito per aiutare gli altri e di aver mostrato che l’Italia non è scomparsa. Durante il suo intervento, il cittadino ha parlato con voce emozionata, evidenziando il suo gesto come esempio di vita quotidiana. La premier ha commentato l’episodio, abbracciando il cittadino.

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AGI - "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta". L'ha detto con la voce rotta dall'emozione Luca Signorell i, il cittadino eroe che per primo ha tentato di bloccare il 30enne che ieri ha investito una decina di passanti in centro a Modena all'uscita dall'ospedale Baggiovara. L'uomo, ferito alla testa con un coltello impugnato dall'aggressore, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico. La premier ha abbracciato Signorelli, secondo quanto riferito dai presenti all'incontro.  L'ha definito "un gesto doveroso per far capire al mondo che l'umanità c'è ancora" di fronte ad una scena che "sembrava degna di Gaza", ha detto Signorelli. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni abbraccia il cittadino eroe: "Vita normale che fiventa un esempio"
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