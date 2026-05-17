Meloni abbraccia il cittadino eroe | Vita normale che fiventa un esempio

Il presidente del Consiglio ha incontrato il cittadino che, ieri, ha tentato di fermare un giovane che aveva investito diversi passanti nel centro di una città del Nord. L’uomo, che si trovava all’uscita di un ospedale, ha raccontato di aver agito per aiutare gli altri e di aver mostrato che l’Italia non è scomparsa. Durante il suo intervento, il cittadino ha parlato con voce emozionata, evidenziando il suo gesto come esempio di vita quotidiana. La premier ha commentato l’episodio, abbracciando il cittadino.

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