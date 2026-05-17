Durante una registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato la sua decisione, suscitando tensioni tra i presenti. Un’amica di una delle corteggiatrici ha riferito che, subito dopo l’evento, ci sarebbero state discussioni tra alcuni partecipanti. Viene inoltre riferito che all’esterno degli studi ci sarebbero state tensioni tra persone coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche. La scelta di Solimeno ha attirato l’attenzione di alcuni presenti e generato reazioni tra i protagonisti.

La scelta di Ciro Solimeno sembra abbia avuto forti conseguenze anche dopo la fine della registrazione tenutasi a Uomini e Donne. L’episodio, avvenuto fuori dagli studi Elios, avrebbe addirittura richiesto l’intervento della sicurezza, secondo le indiscrezioni trapelate in rete. Inoltre arriva anche la testimonianza di un’amica di Elisa Leonardi, che era presente alla scelta e avrebbe visto tutta la scena. Ex tronista fa un appello a Maria per la nuova stagione di U&D Uomini e Donne gossip: confronto tra Elisa e Martina dopo la scelta?. Subito dopo la registrazione, si è verificato un momento di tensione tra Elisa e Martina. Secondo le segnalazioni, le due protagoniste del trono avrebbero avuto uno scontro così acceso da necessitare l’intervento della sicurezza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Scelta Ciro Solimeno, tensione fuori gli studi di Uomini e Donne: un’amica di Elisa svela cosa è successo

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CIRO SOLIMENO LA SCELTA A UOMINI E DONNE C'E LA DATA FAN AL SETTIMO CIELO

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