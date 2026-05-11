Durante le registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno si appresta a fare la sua scelta finale. La registrazione dell’episodio è programmata tra il 12 e il 13 maggio 2026 negli studi Elios. Un’amica di Elisa Leonardi ha rivelato alcuni dettagli sul percorso del protagonista prima della decisione conclusiva. La puntata con la scelta dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni.

Ciro Solimeno, protagonista di Uomini e Donne, è ormai arrivato alla scelta finale del suo percorso. La registrazione è prevista tra il 12 e il 13 maggio 2026 negli studi Elios. Nelle ultime ore, però, dai social sono emerse alcune segnalazioni che riguardano Elisa Leonardi, una delle due corteggiatrici rimaste, alimentando l’attenzione sul finale del trono. Storica coppia di Uomini e Donne annunciano il secondo figlio La scelta sempre più vicina. Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è alle battute conclusive. Dopo settimane di conoscenza con Elisa Leonardi e Martina Calabrò, il tronista è pronto a prendere la decisione definitiva. La registrazione della scelta avverrà nei prossimi giorni, salvo eventuali cambiamenti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, scelta Ciro Solimeno: la rivelazione di un’amica di Elisa Leonardi

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Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

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