Monopattini scatta l' obbligo di targa | Multe fino a 400 euro

Da tgcom24.mediaset.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 16 maggio, entra in vigore l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Questo intervento prevede l'applicazione di un contrassegno adesivo e non rimovibile, che permette di identificare ogni veicolo. La misura è stata annunciata per regolamentare l'uso di questi mezzi, spesso coinvolti in incidenti o comportamenti irregolari nelle aree urbane. Chi non si adegua rischia multe che possono arrivare fino a 400 euro.

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La deadline è il 16 maggio, data in cui il "far west" dei monopattini elettrici finisce ufficialmente sotto la lente della Motorizzazione con l'obbligo del "targhino": un contrassegno identificativo adesivo e non rimovibile. L'obiettivo è chiaro: identificare chi commette infrazioni e contrastare i furti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro, come richiederla

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