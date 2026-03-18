Monopattini dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione | multe fino a 400 euro

Dal 16 maggio 2026 diventerà obbligatorio per i monopattini elettrici circolare con targa e assicurazione in Italia. Le nuove regole prevedono sanzioni fino a 400 euro per chi non si adegua. La normativa riguarda tutti i veicoli di questo tipo in strada, con l’obiettivo di garantire maggiori controlli e sicurezza. Le autorità hanno annunciato l’entrata in vigore di queste disposizioni.

(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. E’ stato infatti pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del direttore generale per la Motorizzazione che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Monopattini elettrici: obbligo targa e assicurazione, multe rinviateSlittano ancora controlli e multe per chi circola con un monopattino privo di targa e assicurazione. Leggi anche: Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Una selezione di notizie su Monopattini dal 16 maggio scatta... Temi più discussi: Monopattini elettrici, targhino obbligatorio dal 16 maggio: fino a 400 euro di multa per chi circola senza. Come chiederlo e quanto costa; Monopattini, la polizza obbligatoria parte il 16 maggio; Monopattin­i, targa obbligator­ia da metà maggio; Monopattini elettrici, targhino obbligatorio da metà maggio: regole, prezzi e come richiederlo. Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euroPubblicato decreto che regola la piattaforma telematica per il rilascio del contrassegno. Ecco come potrà essere richiesta la targa e quanto costerà ... adnkronos.com Monopattini elettrici verso la svolta, da maggio scattano targa e Rc: ecco le nuove regoleNuove regole per la mobilità urbana: da metà mese scattano monopattini targa rc obbligatorie maggio. Il decreto spiega come ottenere il contrassegno, pagare la targa e attivare l’assicurazione obbliga ... notizie.it Monopattini elettrici, «targhino» obbligatorio dal 16 maggio: fino a 400 euro di multa per chi circola senza. Come chiederlo e quanto costa Più tutele per i cittadini e per identificare chi commette reati contro il Codice della Strada. Solo ieri abbiamo raccontato d - facebook.com facebook Monopattini, dal 16 maggio targa e assicurazione obbligatori. Lo ricorda Assoutenti. Multa fino a 400 euro per chi non si adegua #ANSAmotori #ANSA x.com