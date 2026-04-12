Scale mobili | su Tripodi alla guida di Uil Messina Aricò testimonial malasanità al Nord giù Schifani con l' Ars-Vietnam e il triplo cambio di Lauro

A Messina, Ivan Tripodi è stato confermato all’unanimità come segretario generale della Uil locale, suscitando entusiasmo tra i sostenitori. Nel frattempo, in altre aree, emergono diverse notizie: un politico del Nord è stato coinvolto in un caso di malasanità, mentre il presidente del Senato ha visitato un paese asiatico. Infine, un rappresentante politico ha annunciato tre cambi di ruolo nello stesso partito.

TRIPODI A FUROR DI POPOLOUnanimità per la conferma di Ivan Tripodi alla segreteria generale della Uil Messina.Un consenso che attesta e premia l’impegno quotidiano e determinato del sindacalista sulle battaglie fondamentali per i diritti dei lavoratori e delle persone. La mobilitazione della Uil.🔗 Leggi su Messinatoday.it Uil Messina, Ivan Tripodi confermato segretario generaleAl termine del 19esimo congresso territoriale, la Uil Messina ha proceduto al rinnovo del gruppo dirigente che guiderà la Confederazione. Scale mobili, giù De Luca-Basile: le dimissioni, lo schiaffo, la beffa (e qualche favoletta)Il copione è stato rispettato così come dettato da Cateno De Luca nei tempi, nei modi, nei contenuti.