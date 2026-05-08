Domani pomeriggio, dalle 16 alle 19, un gruppo di cittadini si radunerà in largo Cairoli per una protesta contro la società di trasporto pubblico locale. I comitati chiedono spiegazioni sulla possibile privatizzazione del servizio, sulla sospensione di alcune linee di tram e bus, e sui problemi alle scale mobili non funzionanti in varie stazioni della città. La manifestazione prevede un presidio che si svolgerà nel centro di Milano.

Milano, 8 maggio 2026 – Tornano in piazza domani, a Milano, dalle 16 alle 19, in largo Cairoli, proprio a due passi dalla sede dell’Azienda milanese dei trasporti lanciando un presidio significativamente intitolato "Ultima chiamata per Atm", i comitati civici e le rappresentanze di base degli autisti. Gli organizzatori sono l’attivissimo gruppo Facebook "AspettaMI - Milanesi in attesa dei bus", i comitati "La 73 non si tocca", "Comitato Basmetto", "Lambrate-Rubattino Riparte", "Gruppo Milano MPL", "Baiamonti Verde Comune", e i sindacati di base "AL-Cobas Atm Milano" e Stas. Quali sono i comitati . Un insieme di comitati eterogenei uniti però da un comune denominatore: la denuncia del peggioramento progressivo del trasporto pubblico di superficie, fra attese a volte estenuanti e lentezza di tram e bus.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il timore della privatizzazione, tram e bus che non passano, scale mobili fuori uso: nuova protesta dei comitati contro Atm

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