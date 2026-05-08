Il timore della privatizzazione tram e bus che non passano scale mobili fuori uso | nuova protesta dei comitati contro Atm
Domani pomeriggio, dalle 16 alle 19, un gruppo di cittadini si radunerà in largo Cairoli per una protesta contro la società di trasporto pubblico locale. I comitati chiedono spiegazioni sulla possibile privatizzazione del servizio, sulla sospensione di alcune linee di tram e bus, e sui problemi alle scale mobili non funzionanti in varie stazioni della città. La manifestazione prevede un presidio che si svolgerà nel centro di Milano.
Milano, 8 maggio 2026 – Tornano in piazza domani, a Milano, dalle 16 alle 19, in largo Cairoli, proprio a due passi dalla sede dell’Azienda milanese dei trasporti lanciando un presidio significativamente intitolato "Ultima chiamata per Atm", i comitati civici e le rappresentanze di base degli autisti. Gli organizzatori sono l’attivissimo gruppo Facebook "AspettaMI - Milanesi in attesa dei bus", i comitati "La 73 non si tocca", "Comitato Basmetto", "Lambrate-Rubattino Riparte", "Gruppo Milano MPL", "Baiamonti Verde Comune", e i sindacati di base "AL-Cobas Atm Milano" e Stas. Quali sono i comitati . Un insieme di comitati eterogenei uniti però da un comune denominatore: la denuncia del peggioramento progressivo del trasporto pubblico di superficie, fra attese a volte estenuanti e lentezza di tram e bus.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Ultima chiamata per Atm": Milano scende in piazza contro i tagli ai bus e il rischio privatizzazione
Leggi anche: Stazione Notarbartolo, le scale mobili sono fuori uso: disagi per i passeggeri
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Il destino di Atm e il caso Malangone: scintille a Palazzo Marino sul futuro dei trasporti; MILANO: SABATO 9 MAGGIO ULTIMA CHIAMATA PER ATM. PRESIDIO IN PIAZZA SCALA DI COMITATI CIVICI E AUTISTI; Ultima chiamata per ATM, presidio il 9 maggio a Milano - Pressenza; Ultima chiamata per ATM: venerdì 9 maggio presidio in largo Cairoli contro tagli e timori di privatizzazione.
Il timore della privatizzazione, tram e bus che non passano, scale mobili fuori uso: nuova protesta dei comitati contro AtmSabato 9 maggio comitati di quartiere e il gruppo storico AspettaMi si ritroveranno in largo Cairoli, a due passi dalla sede dell’azienda milanese del trasporto pubblico. I problemi che denunciamo ... ilgiorno.it
Ultima chiamata per Atm: Milano scende in piazza contro i tagli ai bus e il rischio privatizzazionePresidio in largo Cairoli il 9 maggio: comitati e sindacati uniti contro la gestione della mobilità. Basta attese infinite alle fermate ... milanotoday.it
La maxi causa dei tranvieri contro Atm: “Rimborsi per gli straordinari eccessivi” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
- Il disservizio è colpa loro - Atm inservibile per colpa dei continui vandalismi. #adria #vandalismo #vocedirovigo - facebook.com facebook