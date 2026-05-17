A Scafati, il Palatenda di via Tricino, costruito per essere un punto di incontro dedicato allo sport e alla socializzazione, rimane chiuso e in condizioni di degrado. La struttura pubblica, che avrebbe dovuto favorire l’aggregazione e la promozione della legalità, è attualmente inattiva e mostra evidenti segni di abbandono. La questione è stata sollevata dai consiglieri comunali del Partito Democratico, che hanno denunciato lo stato di incuria e la mancata riapertura dell’impianto.

A Scafati c’è una struttura pubblica nata per diventare un presidio di sport, aggregazione e legalità, ma che oggi rappresenta invece uno dei simboli più evidenti dell’abbandono amministrativo. Dopo la denuncia sullo spreco dei 100mila euro spesi per il parco di via Terze – ostaggio del degrado -, il Palatenda di via Tricino, realizzato grazie a finanziamenti pubblici per centinaia di migliaia di euro, resta chiuso, vandalizzato e inutilizzato. Tutto questo accade mentre associazioni sportive e giovani del territorio continuano a fare i conti con la carenza di spazi adeguati per svolgere attività sportive e sociali. “Parliamo di una struttura che avrebbe potuto rappresentare una risorsa straordinaria per la città e per il mondo dello sport locale – dichiara il consigliere comunale Michele Grimaldi -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scafati, Grimaldi e Velardo (PD): “Il Palatenda di via Tricino resta chiuso, struttura pubblica nel degrado”

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