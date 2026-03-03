Emergenza ludopatia a Scafati Velardo e Grimaldi PD denunciano | Sette sopralluoghi in tre anni

A Scafati, il contrasto alla ludopatia si limita a sette sopralluoghi effettuati negli ultimi tre anni, tutti richiesti su impulso delle autorità competenti e svolti durante gli orari di ufficio. Velardo e Grimaldi del Partito Democratico hanno denunciato questa situazione, evidenziando che sul fronte politico si registra una mancanza di iniziative concrete e di interventi strutturali per affrontare il problema.

A Scafati il contrasto alla ludopatia resta fermo ai sopralluoghi su richiesta e agli orari d'ufficio, mentre sul piano politico cala il silenzio. Lo denunciano con una interrogazione presentata in Consiglio comunale Michele Grimaldi e Francesco Velardo, consiglieri comunali del Pd.