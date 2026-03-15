I Paesi nella White List 2026 dell’Agenzia delle Entrate e i vantaggi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la White List 2026, un elenco di Paesi che collaborano attivamente con il fisco italiano. La lista include i paesi riconosciuti per la loro trasparenza fiscale e permette alle aziende di beneficiare di alcuni vantaggi fiscali. La pubblicazione di questa lista mira a favorire un confronto più chiaro tra le giurisdizioni e le imprese che operano a livello internazionale.

Trasparenza fiscale e vantaggi competitivi: è questo il perimetro della White List, la lista dei Paesi che collaborano attivamente con il Fisco italiano. Scegliere di operare in questi mercati permette a imprese e risparmiatori di accedere a una corsia preferenziale, fatta di tassazione agevolata e adempimenti snelli. Al contrario dei Paesi non cooperativi ( Black List ), muoversi all’interno di questa zona sicura mette al riparo dai riflettori dell’Agenzia delle Entrate, evitando le pesanti sanzioni legate alla presunzione di evasione. I vantaggi di operare in Paesi nella White List. A differenza delle operazioni con i paradisi fiscali, le transazioni effettuate verso i Paesi in White List godono di una deducibilità totale e immediata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I Paesi nella White List 2026 dell’Agenzia delle Entrate e i vantaggi fiscali Articoli correlati Nel 2026 ci saranno molti più controlli fiscali: cosa prevede il nuovo piano dell’Agenzia delle EntrateQuets'anno l'Agenzia delle Entrate aumenterà significativamente i controlli fiscali, puntando su accertamenti più mirati, lettere di compliance e... Leggi anche: Controlli fiscali per i bonus casa, 200mila lettere dell’Agenzia delle Entrate in arrivo