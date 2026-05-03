Bulega da record a Balaton | 16 vittorie SBK consecutive

Nicolò Bulega ha stabilito un nuovo record nel Mondiale Superbike, con 16 vittorie consecutive. Durante il fine settimana a Balaton Park, il pilota ha conquistato quattro vittorie, portando il totale delle sue vittorie consecutive a questa cifra. La serie di successi si è conclusa con il quarto trionfo nel weekend, confermando una prestazione eccezionale nelle tappe più recenti del campionato.

Nicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. Dopo la 14ª affermazione di sabato in Gara 1, il pilota italiano dell’Aruba.it Racing – Ducati ha dominato anche la Superpole Race domenica mattina e poi Gara 2 nel pomeriggio, con Iker Lecuona sempre secondo alle sue spalle. È la nona doppietta consecutiva della stagione 2026 per il team campione del mondo. Doppietta Aruba.it Racing – Ducati a Balaton Park. Il fine settimana inaugurale della Superbike sul nuovo circuito ungherese del Balaton Park si chiude con tre vittorie su tre per Bulega: Gara 1 sabato, Superpole Race domenica mattina e Gara 2 domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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