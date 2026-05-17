Sbagliato esasperare tutto Ma è stato espresso un disagio
Nel quartiere si sono verificati nuovi episodi di graffiti contro l’assessore, apparsi in via Bertoli. Le scritte sono state interpretate come espressione di un disagio e hanno riacceso il dibattito pubblico sulla situazione politica locale. La questione ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o ai responsabili delle scritte. La vicenda si inserisce nel confronto più ampio sulle modalità di espressione e di critica nella comunità.
Continuano ad animare il dibattito, le scritte apparse in via Bertoli contro l’assessore David Zilioli. La segreteria cittadina della Lega, nel condannare "ogni forma di esasperazione del dibattito pubblico", mette i cosiddetti puntini sulle i e, con Sharon Ruggeri (foto), ritiene "doveroso interrogarsi sulle ragioni che portano parte della cittadinanza ad esprimere un disagio così evidente. Se qualcuno crede che questo sia il modo per farsi ascoltare, forse è perché si sente esasperato, ignorato e impaurito". Registra, il segretario cittadino della Lega Sharon Ruggeri "un clima di preoccupazione che non può essere liquidato con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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