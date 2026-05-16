Il derby tra Roma e Lazio si avvicina con l’orario stabilito per la partita: si giocherà domani alle 12. La decisione è arrivata dopo una settimana di discussioni e polemiche riguardo al momento in cui si sarebbe disputato l’incontro. L’allenatore della squadra ospitante ha commentato che, pur essendo disposto a giocare a qualsiasi ora, riconosce che l’orario non è ideale per i tifosi, definendolo un disagio. La partita si svolgerà in un contesto di attesa e discussioni tra tifoserie e organizzatori.

Roma, 16 maggio 2026 – Si avvicina il derby di Roma-Lazio. Dopo una settimana ricca di polemiche sull'orario della partita, alla fine si è deciso di giocare domani alle 12. Una scelta arrivata in ritardo, dopo un lunghissimo botta e risposta tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma. Inizialmente, la sfida si sarebbe dovuta disputare alle 12:30, in concomitanza con Pisa–Napoli, Como–Parma, Genoa–Milan e Juventus–Fiorentina, le altre partite delle squadre in lotta per la Champions League. La Prefettura di Roma, però, aveva deciso di spostare la gara a lunedì alle 20:45, scelta mai approvata dalla Lega Serie A, che ha fatto ricorso al TAR del Lazio per lasciare tutto come prestabilito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma-Lazio, Gasperini: “Avremmo giocato a qualsiasi orario, ma certo per i tifosi è stato un disagio”

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Gasperini si commuove parlando di Percassi

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