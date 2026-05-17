A Savona, i legali di un sacerdote condannato a dieci anni di carcere in primo grado per aver abusato sessualmente di un chierichetto di 12 anni intendono chiedere uno sconto di pena in appello. La vicenda riguarda l’accusa di abusi commessi dal sacerdote nei confronti del minorenne, con la condanna pronunciata in passato dai giudici. Ora, gli avvocati dell’imputato preparano le argomentazioni per la richiesta di revisione, mentre il processo di secondo grado è atteso nei prossimi mesi.

I legali di don Andrea Melis, condannato a 10 anni dal tribunale di Savona per violenza sessuale su un chierichetto dodicenne, chiedono in appello uno sconto di pena perché il sacerdote soffre di un disturbo psichiatrico. Nel corso del dibattimento erano emersi numerosi dettagli sui regali che il sacerdote avrebbe fatto alla giovane vittima: videogiochi, denaro, abiti firmati, ricariche telefoniche. Attenzioni che, secondo l’accusa, servivano a costruire un legame di dipendenza psicologica con il sacerdote. Al don, al termine del primo grado erano state negate le attenuanti generiche e la giudice Laura De Dominicis, nel valutarne negativamente la personalità, aveva sottolineato la "totale assenza di empatia" dell'imputato per la persona offesa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Savona, abusi sessuali su un chierichetto di 12 anni, legali di padre Melis vogliono chiedere lo sconto della pena in appello

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