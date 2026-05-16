Condannato a 10 anni per abusi su chierichetto in appello i legali di don Melis chiedono sconto di pena
Gli avvocati di don Andrea Melis hanno presentato una richiesta di riduzione della pena in appello, dopo la condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale su un chierichetto di 12 anni. La sentenza di primo grado è stata emessa per il religioso, che ora si trova a dover affrontare il procedimento di secondo grado. La richiesta di sconto di pena è stata depositata presso la corte competente. La vicenda riguarda un episodio avvenuto alcuni anni fa.
Gli avvocati di don Andrea Melis, condannato a 10 anni per violenza sessuale su un chierichetto 12enne, hanno chiesto in appello uno sconto di pena. I legali hanno motivato la richiesta parlando di un disturbo psichiatrico di cui soffre il sacerdote. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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