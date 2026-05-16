Condannato a 10 anni per abusi su chierichetto in appello i legali di don Melis chiedono sconto di pena

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli avvocati di don Andrea Melis hanno presentato una richiesta di riduzione della pena in appello, dopo la condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale su un chierichetto di 12 anni. La sentenza di primo grado è stata emessa per il religioso, che ora si trova a dover affrontare il procedimento di secondo grado. La richiesta di sconto di pena è stata depositata presso la corte competente. La vicenda riguarda un episodio avvenuto alcuni anni fa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli avvocati di don Andrea Melis, condannato a 10 anni per violenza sessuale su un chierichetto 12enne, hanno chiesto in appello uno sconto di pena. I legali hanno motivato la richiesta parlando di un disturbo psichiatrico di cui soffre il sacerdote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Abusi sessuali su Arturo Borrelli, don Silverio Mura condannato a risarcirlo con 324mila euro anche in AppelloLa Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna al risarcimento per don Silverio Mura, sacerdote e insegnante di religione, e per il Ministero...

Morte di Davide Rebellin, il condannato chiede sconto di pena in appelloL'incidente che ha tolto la vita al campione di ciclismo Davide Rebellin è avvenuto la mattina del 30 novembre 2022 a Montebello, nel Vicentino,...

condannato a 10 anniCondannato a 10 anni per abusi su chierichetto, in appello i legali di don Melis chiedono sconto di penaGli avvocati di don Andrea Melis, condannato a 10 anni per violenza sessuale su un chierichetto 12enne, hanno chiesto in appello uno sconto di pena ... fanpage.it

condannato a 10 anniOmicidio di Franco Perlino, ucciso per un posto auto a Gaeta: condannato a 10 anni Vincenzo ValentinoVincenzo Valentino è stato condannato in primo grado a 10 anni per l'omicidio di Franco Perlino, spinto in seguito ad una lite per un parcheggio e morto ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web