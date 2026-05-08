Condannato a 13 anni per abusi sessuali su minore il Riesame annulla i domiciliari | resta libero in attesa del processo d’appello

Il Tribunale del Riesame di Messina ha deciso di revocare gli arresti domiciliari a un uomo condannato in primo grado a 13 anni di carcere per abusi sessuali su minore, atti persecutori e tentata estorsione. La sentenza arriva poche settimane dopo la condanna, e l’imputato rimane ora in libertà in attesa del processo d’appello. La decisione del Riesame non prevede ulteriori restrizioni al momento.

A poche settimane dalla condanna in primo grado a tredici anni di reclusione per violenza sessuale su minore, atti persecutori e tentata estorsione, il Tribunale del Riesame di Messina ha disposto l’immediata liberazione dell’imputato, annullando la misura cautelare degli arresti domiciliari con.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Accusato di abusi sessuali su minori, processo in Appello per don RonconeIl prete di Presenzano ha incassato 1 anno e mezzo per il possesso di materiale pedopornografico.

Abusi sessuali su Arturo Borrelli, don Silverio Mura condannato a risarcirlo con 324mila euro anche in AppelloLa Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna al risarcimento per don Silverio Mura, sacerdote e insegnante di religione, e per il Ministero...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cavò gli occhi alla convivente: condannato a nove anni e mezzo di reclusione; Maltrattamenti ai genitori e alla sorella, 45enne condannato a 15 anni; Maltrattò e abbandonò i genitori e la sorella, condannato a 15 anni a Chieti; Arrestato a Madrid ex finanziere tarantino: condannato per estorsione, era latitante da 4 anni.

Aurora Tila uccisa a 13 anni, la sentenza: «Le sue ricerche su ChatGpt provano lo stalking». Il fidanzato condannato a 17 anniAurora Tila era vittima di stalking. La ragazzina, 14 anni ancora da compiere, è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata nel vuoto dal tetto del palazzo di Piacenza dove viveva con la ... leggo.it

Botte al figlio della partner e spaccio, condannato a 13 anni un 28enneAd accorgersi dei lividi sulla faccia del bimbo erano stati dei conoscenti, preoccupati che quei segni potessero essere il segno di botte subite in casa da parte dei propri genitori. Così era. Ma è ... genova.repubblica.it

In primo grado era stato condannato all'ergastolo per l'uccisione di Fabrizio Piscitelli - facebook.com facebook

È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli x.com