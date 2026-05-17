Saviano attacca la TV | tra critiche alla qualità e calo dello share

Recentemente, l’autore e giornalista ha espresso critiche nei confronti della televisione, evidenziando una percepita scarsa qualità dei programmi trasmessi. In parallelo, i suoi stessi programmi registrano ascolti molto bassi rispetto alle valutazioni critiche ricevute. Si discute anche su come l’autorità intellettuale dell’autore si combini con i dati di ascolto, che sono notevolmente inferiori rispetto ad altri contenuti televisivi. La discussione si concentra sui motivi di questa discrepanza tra opinioni e numeri.

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