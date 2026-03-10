Sport TV in crisi | -13,5% spettatori e crollo dello share

Sport TV sta attraversando una fase difficile, con un calo del 13,5% negli spettatori e un forte ridimensionamento dello share. Nel 2025, il panorama televisivo sportivo italiano mostra una diminuzione consistente della presenza del pubblico e della quota di mercato, evidenziando un cambiamento rilevante nel settore. Questa situazione riflette una tendenza che coinvolge l’intera offerta televisiva dedicata allo sport.

Il panorama televisivo sportivo italiano registra una contrazione significativa degli spettatori e della quota di mercato nel corso del 2025. I dati indicano che i canali dedicati allo sport hanno perso il 13,5% di ascoltatori medi rispetto all'anno precedente, con un calo dello share dell'11,2%. Questa flessione si verifica in un contesto privo dei grandi eventi internazionali come le Olimpiadi o gli Europei di calcio, che avevano sostenuto gli ascolti nel 2024. L'analisi dettagliata rivela differenze sostanziali tra le diverse emittenti: mentre alcuni canali subiscono riduzioni drastiche, altri registrano crescite sorprendenti trainate da nicchie specifiche.