Ascolti tv Sanremo 2026 terza serata ieri 26 febbraio 2025 in calo i telespettatori ma share più alto rispetto alla 3a puntata del 2025

I dati Auditel della terza serata del Festival di Sanremo 2026 mostrano un calo nel numero di telespettatori rispetto all’anno precedente, anche se lo share è superiore rispetto alla stessa puntata del 2025. La serata, condotta da Carlo Conti con Irina Shayk e Laura Pausini, è andata in onda ieri sera in diretta su Rai 1. I numeri sono stati raccolti e resi noti dall’ente di rilevazione.

Scopriamo gli ascolti tv della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda ieri sera in diretta tv su Rai 1. Vediamo anche il confronto con la stessa puntata dell'anno precedente. Ascolti tv Sanremo 2026 terza serata ieri 26 febbraio 2025 Sono stati 9.543.000 gli spettatori medi della terza serata di Sanremo 2026, con il 60,6% di share. Il migliore share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna risalire infatti al festival del 1990 condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne 64,59% di share ma Sanremo durava quattro serate. Ascolti tv terza serata Sanremo 2026 e confronto con il 2025 Gli spettatori della terza serata risultano in calo rispetto all'edizione 2025.