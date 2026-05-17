Nell'ultima partita stagionale al Mapei, il tecnico ha dichiarato che l'obiettivo è chiudere in modo positivo. La squadra si trova a quota cinquanta punti, una cifra che si avvicina a quella dei 52 punti, record storico per una neopromossa. La partita rappresenta l’ultimo impegno casalingo della stagione, con i tifosi che si preparano a salutare la squadra prima della fine del campionato. La situazione in classifica rimane abbastanza stabile, con la squadra che cerca di concludere al meglio il percorso.

I cinquanta punti, che farebbero tanto cifra tonda, sono lì. E sono lì anche i 52 che sarebbero il record di punti per una neoprommossa. E, perché no, in ballo ci sarebbe anche la platonica, ma non simbolica, ‘parte sinistra’ della classifica per la quale i neroverdi sono in bagarre. "C’è un po’ un insieme di cose, dentro questa partita", ammette l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso inquadrando l’ultimo impegno casalingo dei neroverdi, che va in scena questa sera alle 20,45 al Mapei Stadium contro un Lecce che a Reggio si gioca, classifica alla mano, molto di più di quanto non si giochino i neroverdi. Quella del Sassuolo, di classifica, è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, ultima partita al Mapei. Grosso: "Chiudiamo in bellezza"

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