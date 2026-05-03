Sassuolo-Milan di Serie A | la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE News

Alle 15:00 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Milan, incontro valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita si svolge nello stadio situato in provincia di Reggio Emilia e coinvolge le squadre di Sassuolo e Milan. Questa sfida rappresenta uno degli appuntamenti di questo turno del campionato italiano. La partita sarà trasmessa in diretta e segue il tradizionale calendario del massimo torneo nazionale di calcio.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita Sassuolo-Milan, 35esima giornata di Serie A. Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Allegri cerca la qualificazione in Champions League e cambia in vista della partita di oggi. Ecco le mosse dell'allenatore rossonero Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan di Serie A: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE News SASSUOLO-INTER 0-5 | HIGHLIGHTS | 24ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Napoli-Milan di Serie A, la partita del ‘Maradona’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Maradona'. Verona-Milan di Serie A: la partita del ‘Bentegodi’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Sassuolo-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Milan. Sassuolo Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ASassuolo Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 15 ... tpi.it Sassuolo-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie AIl Milan cerca, contro il Sassuolo, tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. Grosso ritrova Berardi dopo le due giornate di squalifica e conferma Turati tr ... sport.sky.it Estupinan e Nkunku: le due scelte forti di Allegri per Sassuolo-Milan #milanpress x.com Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Jashari, Nkunku e un cambio in difesa. Le mosse di Allegri #SassuoloMilan #milan #SempreMilan #SerieA. Gli ultimi aggiornamenti nei commenti. - facebook.com facebook