Assoluti ep 8 con Silvia Di Pietro – Chiudiamo l’ultima giornata in bellezza a Riccione!

Si è conclusa a Riccione l’ultima giornata degli Assoluti ep. 8, con la partecipazione di Silvia Di Pietro. Durante la quinta e ultima sessione dei campionati, sono stati disputati diversi eventi di nuoto, con atleti che hanno concluso le proprie prove. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori e appassionati, che hanno seguito le gare in diretta streaming. Per chi desidera migliorare le proprie trasmissioni, è stata annunciata una promozione su StreamYard con uno sconto di 10 dollari.

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