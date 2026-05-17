Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce sono state annunciate prima dell'inizio del match della 37ª giornata, in programma alle 20.45 al Mapei Stadium. L'allenatore del Sassuolo ha deciso di schierare Nzola in attacco, mentre l'allenatore del Lecce ha puntato su Cheddira come riferimento offensivo. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le scelte fatte dai rispettivi tecnici. La partita si preannuncia con alcune variazioni rispetto alle precedenti formazioni.

La 37ª giornata di Serie A si chiude questa sera con le tre gare in programma alle 20.45. Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita il Lecce in una sfida fondamentale per la corsa salvezza, con i salentini obbligati a fare punti evitare la retrocessione. Grosso, alle prese con diverse assenze nel reparto arretrato, si affida a Turati tra i pali. Davanti al portiere ci sono Pedro Felipe e Muharemovic al centro della difesa, con Coulibaly e Garcia sulle corsie laterali. In mediana confermato il trio composto da Thorstvedt, Matic e Koné. Novità in attacco: Nzola sarà il riferimento centrale, supportato da Berardi e Laurienté sugli esterni. Dall’altra parte Di Francesco sceglie Falcone in porta e una linea difensiva a quattro con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola, Di Francesco punta su Cheddira

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