Alle 18.30 si gioca al Mapei Stadium la partita tra Sassuolo e Como, valida per la 33ª giornata di campionato. In campo, il tecnico del Sassuolo ha deciso di schierare Nzola e Turati dal primo minuto, mentre l’allenatore del Como ha puntato su Fabregas e Morata come uomini di punta. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Sassuolo e Como si affrontano al Mapei Stadium per la prima gara della 33ª giornata di Serie A. Grosso, reduce dal ko dello scorso turno contro il Genoa, riparte da Turati in porta e Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Coulibaly in difesa. A centrocampo spazio a Koné, Matic e Thorstvedt. In avanti ci sarà il tridente Laurienté, Nzola, Volpato. Quest'ultimo avrà il compito di non far rimpiangere lo squalificato Berardi. Fabregas, alla ricerca di un successo in zona Champions che manca da due turni (pareggio con l'Udinese, sconfitta contro l'Inter), punta su Butez in porta, protetto da Smolcic, Ramon, Kempf e Moreno. In mediana agiranno Caqueret e Da Cunha, mentre sulla trequarti ci saranno Diao, Paz e Baturina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo-Como, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola e Turati dal 1'. Fabregas punta su Morata

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