Le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina sono state annunciate, con l’allenatore del Lecce che decide di puntare su Cheddira come punta centrale, mentre quello della Fiorentina si affida a Piccoli per l’attacco. La partita, valida per la 33ª giornata di campionato, si giocherà alle 20.45 allo stadio Via del Mare. Entrambi gli allenatori hanno scelto le loro formazioni per il match serale.

Alle 20.45 Lecce e Fiorentina scenderanno in campo al Via del Mare. Di Francesco schiera Falcone tra i pali, con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a difenderlo. In mediana ci sono Coulibaly, Ngom e Ramadani. In avanti Pierotti, Cheddira e N'Dri. Vanoli risponde con De Gea in porta e la linea difensiva a quattro composta da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. In mezzo al campo Ndour, Fagioli e Mandragora. In avanti il tridente formato da Harrison, Piccoli e Gudmundsson. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Cheddira, N'Dri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Di Francesco punta su Cheddira, Vanoli si affida a Piccoli

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