Sassuolo-Lecce | Grosso punta su Nzola Di Francesco sceglie Cheddira

Nel match tra Sassuolo e Lecce, le formazioni sono state annunciate con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Il tecnico del Sassuolo ha deciso di puntare su Nzola in attacco, mentre il collega del Lecce ha scelto Cheddira come punta centrale. La partita si presenta come uno scontro tra due attacchi che cercano di sfruttare al massimo le opportunità, mentre le assenze in difesa del Sassuolo pongono domande sulla capacità di coprire le falle. La sfida si svolge in un clima di attesa e curiosità.

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