Sassuolo-Lecce | Grosso punta su Nzola Di Francesco sceglie Cheddira
Nel match tra Sassuolo e Lecce, le formazioni sono state annunciate con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. Il tecnico del Sassuolo ha deciso di puntare su Nzola in attacco, mentre il collega del Lecce ha scelto Cheddira come punta centrale. La partita si presenta come uno scontro tra due attacchi che cercano di sfruttare al massimo le opportunità, mentre le assenze in difesa del Sassuolo pongono domande sulla capacità di coprire le falle. La sfida si svolge in un clima di attesa e curiosità.
? Domande chiave Come farà la difesa del Sassuolo a coprire le assenze cruciali?. Chi riuscirà a scardinare la linea difensiva avversaria tra Nzola e Cheddira?. Come influenzerà il centrocampo di Matic sulla tenuta del Sassuolo?. Quali saranno le conseguenze di questo scontro diretto sulla classifica?.? In Breve Sassuolo schiera Pedro Felipe, Muharemovic, Coulibaly e Garcia per coprire i buchi difensivi.. Centrocampo emiliano composto da Thorstvedt, Matic e Koné per bilanciare la difesa.. Lecce schiera modulo 4-2-3-1 con Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo.. Trequarti salentina affidata a Pierotti, Coulibaly e Banda per rifornire Cheddira. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola, Di Francesco punta su CheddiraLa 37ª giornata di Serie A si chiude questa sera con le tre gare in programma alle 20.
LIVE Alle 20.45 Sassuolo-Lecce, le ufficiali: Nzola per Grosso. DiFra punta sull'ex Cheddira in attacco(4-3-2-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.
Grosso: Vogliamo fare una partita seria. In cinque saranno assenti. Il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di #SassuoloLecce. - Facebook facebook
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