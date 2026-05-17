Alle 20.45 si gioca la partita tra Sassuolo e Lecce, con le formazioni ufficiali annunciate. Per il Sassuolo, Nzola sarà in campo sotto la guida di Grosso, mentre il Lecce schiererà l'ex giocatore Cheddira in attacco, con Di Francesco che punta su di lui. Il Lecce ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di salvezza. La partita si svolge in un momento chiave per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica.

(4-3-2-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso La partita d’andata, nella settima giornata di questo campionato, era finita 0-0. Tante, però, le occasioni sprecate da entrambe le squadre al Via del Mare. Il Sassuolo ha perso solo uno dei sette match disputati contro i giallorossi in Serie A, con un record di tre vittorie ed altrettanti pareggi. Il Lecce ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato contro il Sassuolo (3-0 e 0-0 e l'unico successo dei salentini in casa del Sassuolo tra Serie A e Serie B è arrivato proprio nel confronto nel 3-0 del 21 aprile 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Sassuolo-Lecce, le ufficiali: Nzola per Grosso. DiFra punta sull'ex Cheddira in attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola, Di Francesco punta su CheddiraLa 37ª giornata di Serie A si chiude questa sera con le tre gare in programma alle 20.

Sassuolo-Como, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola e Turati dal 1'. Fabregas punta su MorataSassuolo e Como si affrontano al Mapei Stadium per la prima gara della 33ª giornata di Serie A.

Match Thread: Sassuolo vs Lecce | Serie A | 17 May 18:45 UTC reddit

Dove vedere Sassuolo-Lecce in tvLa partita tra Sassuolo e Lecce, valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 maggio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. sport.sky.it

7 ?ubat 2015 juventus milan maç? - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sassuolo-Lecce: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Sassuolo-Lecce di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net