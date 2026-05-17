Sassuolo-Lecce diretta | aggiornamenti e classifica live Le formazioni ufficiali

Inizia la partita tra Sassuolo e Lecce, con aggiornamenti in tempo reale e la classifica aggiornata. Contestualmente si gioca anche Udinese contro Cremonese, per completare il quadro delle partite della giornata. A due turni dal termine del campionato, il Lecce si trova con un punto in più rispetto alla squadra che rischia la retrocessione. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, mentre i risultati dei primi 90 minuti sono attualmente in corso.

Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese: i primi 90' per la verità. Chi si salva e chi retrocede in Serie B? A due giornate dal termine il Lecce ha un punto in più della squadra dell'ex Marco Giampaolo. Eusebio Di Francesco deve mantenere il vantaggio in vista dell'ultima, ma la salvezza potrebbe persino arrivare in anticipo. Si gioca su due campi e vale tutto. Nel corso della partita anche gli aggiornamenti da Udine. Sassuolo-Lecce diretta 19.35 Nel Lecce 4-2-3-1, stessa formazione delle ultime due: Coulibaly dietro la punta, che è Cheddira. Ngom in mediana. Solo panchina per Gandelman. Come previsto, Veiga pienamente recuperato e titolare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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