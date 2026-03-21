Juventus-Sassuolo LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45
Alle ore 20:45 si gioca Juventus-Sassuolo, con le formazioni ufficiali attese prima del calcio d'inizio. La partita si svolge nel campionato di Serie A e verrà trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti minuto per minuto e il risultato in tempo reale. I giocatori in campo sono pronti a scendere in campo per questa sfida di alta classifica.
La diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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