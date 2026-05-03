Sassuolo-Milan LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 15

Alle ore 15 si è dato il via alla partita di Serie A tra Sassuolo e Milan. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio e i giocatori sono entrati in campo. La cronaca si aggiorna minuto per minuto con il risultato in tempo reale, offrendo una copertura completa dell'incontro.