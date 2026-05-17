Sassuolo-Lecce diretta | aggiornamenti e classifica live Doppietta di Cheddira

Nella giornata di calcio di oggi, si sono disputate le partite Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, entrambe valide per la lotta per la salvezza e la classifica di Serie A. Nel match tra Sassuolo e Lecce, il risultato è stato aggiornato in tempo reale e il Lecce ha ottenuto una vittoria con due reti segnate da Cheddira. A due turni dalla fine del campionato, il Lecce si trova in leggero vantaggio rispetto alla squadra che lo segue in classifica.

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Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese: i primi 90' per la verità. Chi si salva e chi retrocede in Serie B? A due giornate dal termine il Lecce ha un punto in più della squadra dell'ex Marco Giampaolo. Eusebio Di Francesco deve mantenere il vantaggio in vista dell'ultima, ma la salvezza potrebbe persino arrivare in anticipo. Si gioca su due campi e vale tutto. Nel corso della partita anche gli aggiornamenti da Udine. Sassuolo-Lecce diretta 34' Riepilogo della classifica: Lecce 35, Cremonese 34. 31' Corner per il Lecce. 28' Anullato il gol per un fuorigioco. 27' In un minuto succede di tutto: pareggia il Sassuolo con Thorstvedt, annullato il rigore dell'Udinese. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sassuolo-Lecce diretta: aggiornamenti e classifica live. Doppietta di Cheddira ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sassuolo-Inter 0-5: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Leggi anche: Sassuolo-Lecce diretta: aggiornamenti e classifica live. Pareggia Laurientè Leggi anche: Sassuolo-Lecce diretta: aggiornamenti e classifica live. Le formazioni ufficiali Match Thread: Sassuolo vs Lecce | Serie A | 17 May 18:45 UTC reddit LIVE POMERIDIANA! Oggi, alle 14.30, torneremo con #LecceCommunityShow. Lo sguardo è rivolto all'esodo di Reggio Emilia, per la sfida in programma domenica contro il Sassuolo ! Twitch.com/LecceCommunity… Facebook.com/LecceCommunity Y x.com DIRETTA | Sassuolo Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: ecco Pedro Felipe e Nzola! (7 maggio 2026)Diretta Sassuolo Lecce streaming video tv: partita fondamentale per i salentini che devono difendere la loro temporanea salvezza. ilsussidiario.net Sassuolo-Lecce: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Sassuolo-Lecce di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net