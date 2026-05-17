Sassuolo-Lecce diretta | aggiornamenti e classifica live Doppietta di Cheddira
Nella giornata di calcio di oggi, si sono disputate le partite Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, entrambe valide per la lotta per la salvezza e la classifica di Serie A. Nel match tra Sassuolo e Lecce, il risultato è stato aggiornato in tempo reale e il Lecce ha ottenuto una vittoria con due reti segnate da Cheddira. A due turni dalla fine del campionato, il Lecce si trova in leggero vantaggio rispetto alla squadra che lo segue in classifica.
Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese: i primi 90' per la verità. Chi si salva e chi retrocede in Serie B? A due giornate dal termine il Lecce ha un punto in più della squadra dell'ex Marco Giampaolo. Eusebio Di Francesco deve mantenere il vantaggio in vista dell'ultima, ma la salvezza potrebbe persino arrivare in anticipo. Si gioca su due campi e vale tutto. Nel corso della partita anche gli aggiornamenti da Udine. Sassuolo-Lecce diretta 34' Riepilogo della classifica: Lecce 35, Cremonese 34. 31' Corner per il Lecce. 28' Anullato il gol per un fuorigioco. 27' In un minuto succede di tutto: pareggia il Sassuolo con Thorstvedt, annullato il rigore dell'Udinese. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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Match Thread: Sassuolo vs Lecce | Serie A | 17 May 18:45 UTC reddit
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