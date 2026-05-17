Sassuolo-Lecce Casarano-Union Brescia Martina-Paganese Calcio

Da noinotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata dedicata alla confusione organizzativa della lega calcio di Serie A, con cinque partite disputate a mezzogiorno, si svolge anche la penultima giornata del campionato. Tra le partite in programma ci sono Sassuolo contro Lecce, Casarano contro Union Brescia e Martina contro Paganese Calcio. Il calendario presenta diverse sfide che vedono coinvolte squadre di varie regioni italiane, mentre i risultati di questa giornata influenzeranno la posizione in classifica delle squadre coinvolte.

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Nella giornata che celebra il caos organizzativo della lega calcio di serie A (cinque partite a mezzogiorno e come ci si è arrivati) si gioca la penultima giornata del campionato. Il Lecce (31) che ha un punto di vantaggio sulla Cremonese terzultima è in trasferta con il Sassuolo, i lombardi a Udine. Inizio ore 20,45.   L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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