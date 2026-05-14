Union Brescia ora c’è il Casarano | Serviranno due grandi prestazioni
L’Union Brescia si prepara ad affrontare il Casarano nei quarti di finale dei playoff per la promozione in Serie B. La squadra pugliese ha ottenuto la qualificazione nel turno precedente e viene considerata una delle avversarie più difficili da affrontare. Per passare il turno, i biancazzurri dovranno mettere in campo due grandi prestazioni. L’incontro rappresenta un passaggio chiave nella fase nazionale della competizione.
L’Union Brescia conosce il prossimo ostacolo nella corsa verso la Serie B. Nei quarti di finale della fase nazionale dei playoff i biancazzurri affronteranno il Casarano, formazione reduce dalla qualificazione conquistata nel turno precedente e considerata una delle squadre più insidiose ancora. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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