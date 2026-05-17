Sassi Terzi raddoppia e inaugura la nuova attività dove troveranno spazio specialità tradizionali

Sassi Terzi, ristoratore di origine italo-tunisina, ha deciso di ampliare la sua attività aprendo una nuova sede dedicata alle specialità tradizionali. Dopo quasi vent’anni di attività a Cesenatico, l’imprenditore ha investito risorse per raddoppiare gli spazi e offrire un’offerta più ampia ai clienti. La scelta di espandersi arriva in un momento di crescita professionale, consolidando così la presenza nel settore della ristorazione locale. La nuova apertura segna un passo importante nel percorso imprenditoriale dell’azienda.

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