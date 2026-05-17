Sassi Terzi raddoppia e inaugura la nuova attività dove troveranno spazio specialità tradizionali
Sassi Terzi, ristoratore di origine italo-tunisina, ha deciso di ampliare la sua attività aprendo una nuova sede dedicata alle specialità tradizionali. Dopo quasi vent’anni di attività a Cesenatico, l’imprenditore ha investito risorse per raddoppiare gli spazi e offrire un’offerta più ampia ai clienti. La scelta di espandersi arriva in un momento di crescita professionale, consolidando così la presenza nel settore della ristorazione locale. La nuova apertura segna un passo importante nel percorso imprenditoriale dell’azienda.
C’è una storia di coraggio, sacrificio e visione imprenditoriale dietro il percorso di Sassi Terzi, ristoratore italo-tunisino che da quasi vent’anni ha scelto Cesenatico come casa e luogo in cui costruire il proprio futuro. Arrivato in Italia nel 2006, dopo un percorso iniziato tra Tunisia e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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