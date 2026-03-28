In via Garibaldi chiuse diverse attività tradizionali verso la desertificazione commerciale

In via Garibaldi sono state chiuse diverse attività commerciali, riducendo la presenza di negozi e punti vendita lungo la strada. Questa situazione ha portato a una diminuzione dell’originario fervore commerciale dell’area, con alcuni esercizi che hanno deciso di abbandonare la zona. La chiusura di queste attività ha portato a un progressivo calo dell’attrattività commerciale dell’intera arteria.

“Esprimiamo forte preoccupazione per il rapido processo di desertificazione commerciale che sta colpendo via Garibaldi, una delle arterie storiche del centro cittadino”. Ne parla in una nota Futuro Nazionale di Parma. "Negli ultimi mesi la strada ha visto la chiusura progressiva di numerose attività tradizionali, mentre resistono quasi esclusivamente negozi etnici aperti h24, spesso privi di orari definiti e soggetti a controlli insufficienti. Una strada che si svuota, un tempo vetrina del commercio parmigiano, oggi presenta un numero crescente di negozi sfitti e serrande abbassate. La perdita di attività storiche e di qualità sta modificando profondamente l’identità della zona, con ricadute negative su sicurezza, decoro e vivibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "In via Garibaldi chiuse diverse attività tradizionali, verso la desertificazione commerciale" Articoli correlati "Desertificazione" commerciale, Ancona seconda maglia nera d'Italia: -35,9% di attività economiche negli ultimi 14 anniL'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio che "fotografa" l'andamento di 18 categorie di esercizi commerciali, distinguendo tra centri storici e... Desertificazione commerciale a Modica bassa, la ricetta del PdModica Bassa nel Vortice della Desertificazione: Il PD Lancia un Piano di Rilancio Ascoltando i Cittadini Modica è di fronte a una sfida cruciale: il... Una selezione di notizie su Garibaldi chiuse Discussioni sull' argomento In via Garibaldi chiuse diverse attività tradizionali, verso la desertificazione commerciale; Se ne va un altro pezzo del centro: chiusa la storica edicola di piazza Garibaldi; Domani strade chiuse nell’Astigiano per la Coppi-Bartali: ecco dove e quando; Venerdì Santo, strade chiuse e divieti in città: come cambia il traffico per le processioni - AgrigentoNotizie. Calvizzano, chiude via Garibaldi: caos e viabilità in tiltLa chiusura di via Garibaldi nelle ultime ore ha paralizzato la circolazione a Calvizzano, causando lunghe code e disagi non solo ai residenti ma anche agli automobilisti provenienti dai comuni ... ilmattino.it Dopo Pasqua le due isole verranno chiuse. I lavori in Piazza Anita Garibaldi inizieranno subito dopo le festività, mentre in Piazza Costa partiranno dopo l’estate. In alternativa, sono a disposizione delle utenze i servizi di raccolta differenziata già attivi nel centr - facebook.com facebook