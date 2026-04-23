Action raddoppia a Novara | nel week end inaugura il nuovo negozio in corso Risorgimento

Sabato 25 aprile apre a Novara un nuovo negozio Action in corso Risorgimento. La catena di discount non-food, già presente in città con uno store in corso XXIII Marzo aperto nel 2022, amplia così la propria presenza locale. Con questa apertura, vengono raddoppiate le sedi in città, portando a quattro i punti vendita nella provincia e a trentuno quelli complessivi nella regione Piemonte. L’inaugurazione prevede l’apertura al pubblico nel weekend.

Inaugura sabato 25 aprile il nuovo punto vendita Action della città di Novara. La catena di discount non-food apre infatti un nuovo store in città, dopo quello di corso XXIII Marzo aperto nel 2022, il quarto nella provincia e trentunesimo nella regione Piemonte, portando il numero totale di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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